Al Gore a Roma: costruire nuove infrastrutture gas in Italia e in Ue è una follia

“L’anno scorso l’eolico e il fotovoltaico hanno contribuito a più di un quinto di tutta l’elettricità italiana. Tuttavia, quasi la metà dell’elettricità nazionale proviene ancora dal gas metano. Incredibilmente, perdonatemi da non italiano se lo dico, questo Paese sta ora utilizzando denaro pubblico per sovvenzionare la vasta espansione di altro gas metano. Perché, perché, perché?”.

È una delle considerazioni che l’ex presidente degli Stati Uniti, Al Gore, ha fatto parlando del ruolo del gas come ostacolo alla transizione energetica durante una presentazione di oltre due ore, oggi a Roma, nell’ambito della 56ma sessione della sua iniziativa “The Climate Reality Project”, a cui hanno partecipato circa un migliaio di attivisti del clima provenienti da tutta Europa.

L’Italia genera più elettricità dal gas metano di qualsiasi altro Paese Ue ed è uno dei principali sostenitori dell’aumento delle infrastrutture per il gas naturale liquefatto (Gnl), ha fatto notare Gore durante la prima sessione di un evento che proseguirà fino a domenica 30 giugno.

“Abbiamo già tutti questi terminali Gnl e gasdotti per il metano esistenti in Europa, una quantità oscena. Ora, dato che stiamo minacciando il futuro dell’umanità continuando a bruciare combustibili fossili, perché si propone di aumentare la capacità di importazione con tutti questi terminali Gnl e gasdotti in più? Oltre 16mila Km di gasdotti per il trasporto del metano, è assolutamente folle”, ha commentato l’ex vicepresidente Usa (vedi anche, L’inutilità di nuove infrastrutture gas in Italia).

Una “follia” ambientale ed economica

“È una follia. Ed è una follia anche dal punto di vista economico. Solo in Italia sono previsti quasi 2.000 Km di – nuovi – metanodotti, per un costo di cinque miliardi e mezzo di euro, e altri cinque miliardi e mezzo di nuova capacità di importazione Gnl. Ma c’è già una capacità di importazione Gnl doppia rispetto alla domanda esistente in Europa”.

Questi nuovi asset sono destinati a diventare investimenti incagliati, cioè infrastrutture la cui vita utile sarà troppo breve per ripagare gli investimenti fatti per realizzarli, con l’estrema probabilità che il rimborso del debito legato ai progetti ricadrà sulle spalle dei contribuenti, secondo Gore.

“Rimarranno bloccati da quelli che vengono chiamati stranded assets, come i produttori di calesse, la cui attività si è incagliata quando è arrivata l’automobile”.

inoltre, “le aziende produttrici di combustibili fossili hanno molto potere politico e possono dire ai politici: ‘Vedi il mio pollice? Ti premerò finché non farai quello che voglio io’; ed è quello che stiamo vedendo in molti Paesi. Così, anche se c’è una capacità doppia rispetto alla domanda esistente, le compagnie di combustibili fossili vogliono espanderla ancora di più con i soldi dei contribuenti che la sovvenzionano. Non ha senso, ovviamente, ma sta accadendo”.

Se i nuovi progetti in programma saranno effettivamente costruiti, si prevede che la capacità di importazione sarà quattro volte superiore alla domanda. “Questo è ciò che vogliono le aziende produttrici di combustibili fossili. Insomma, vivono in un’illusione. Tuttavia, hanno il potere politico di vivere la loro illusione costringendo i politici a fare ciò che dicono loro di fare”, secondo l’ex numero due alla Casa Bianca.

Cosa è “The Climate Reality Project”

“The Climate Reality Project” è un’organizzazione fondata nel 2011 negli Usa e guidata da Al Gore per formare e rafforzare una nuova leadership ambientale, con l’obiettivo di catalizzare soluzioni globali alla crisi climatica, promuovendo l’azione urgente pro-clima come una necessità in ogni settore della società.

L’iniziativa ha dato luogo a una rete globale di 3,5 milioni di attivisti, coordinati da una decina di sedi sparse per il mondo.