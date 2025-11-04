INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 104,89 €/MWh (4 nov) - Petrolio WTI: 60,14 $/b - Gas Eu TTF: 32,09 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Abbonamento PRO
nzmbanner728x90pxanimateditagif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 104,89 €/MWh (4 nov) - Petrolio WTI: 60,14 $/b - Gas Eu TTF: 32,09 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Logo QualEnergia
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Abruzzo: contributi per efficienza energetica e rinnovabili nelle infrastrutture turistiche montane

Abruzzo: contributi per efficienza energetica e rinnovabili nelle infrastrutture turistiche montane

CATEGORIE:

Dalla Regione Abruzzo, oltre 5 milioni di euro ai Comuni montani per realizzare o riqualificare, anche dal punto di vista energetico, impianti e infrastrutture dedicate al turismo estivo e invernale. Scadenza il 14 novembre.

ADV
image_pdfimage_print

Resterà aperto solo per pochi giorni il bando della Regione Abruzzo che concede incentivi ai Comuni delle aree montane per interventi volti a migliorare le infrastrutture turistiche sia estive che invernali.

Il bando (allegato in basso) è stato aperto ieri, 3 novembre 2025, con una dotazione di 5.075.328 euro, risorse previste dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit).

Possono richiedere il sostegno:

  • singoli Comuni montani e/o parzialmente montani (L.R. 27/06/2008)
  • Unioni di Comuni montani e/o parzialmente montani
  • convenzioni stipulate da almeno 5 Comuni montani e/o parzialmente montani, confinanti e/o limitrofi.

Sono agevolabili questi interventi:

  • manutenzione e valorizzazione rete sentieristica
  • realizzazione, manutenzione e valorizzazione di percorsi escursionistici cicloturistici
  • ristrutturazione e/o ammodernamento degli impianti di risalita a fune
  • ammodernamento degli impianti di innevamento artificiale con metodologie, strumentazioni e tecnologie a basso impatto.

Gli interventi dovranno essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell’economia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di efficientamento energetico e possibilmente ricorrendo all’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Rientrano tra le spese ammissibili, quelle per:

  • esecuzione di lavori o acquisto di beni/servizi
  • pubblicazione bandi di gara
  • acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso
  • tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche
  • imprevisti
  • allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici
  • attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli standard di sicurezza e di fruibilità da parte dei soggetti disabili
  • spese di consulenza specialistica.

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili.

I progetti possono ricevere massimo 300mila euro di contributo se presentati in forma singola, e massimo 1 milione di euro se sono presentati in forma associata.

Le istanze possono essere inviate entro il 14 novembre 2025 (ore 20). Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30 aprile 2028.

Per informazioni: Regione Abruzzo

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 04 Novembre 2025
PRO
Manifattura fotovoltaico, India verso una forte sovracapacità
  • 04 Novembre 2025
Ddl Bilancio e proposte ambientaliste per cambiare le tasse sull’energia
  • 04 Novembre 2025
Una panoramica sul sistema dei Certificati Bianchi, declinato per le biomasse
  • 04 Novembre 2025
I data center come nuove fabbriche di flessibilità della rete
  • 04 Novembre 2025
PRO
Co-locazione rinnovabili-batterie, dove e perché conviene

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
Privacy Policy Cookie Policy