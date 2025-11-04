Resterà aperto solo per pochi giorni il bando della Regione Abruzzo che concede incentivi ai Comuni delle aree montane per interventi volti a migliorare le infrastrutture turistiche sia estive che invernali.

Il bando (allegato in basso) è stato aperto ieri, 3 novembre 2025, con una dotazione di 5.075.328 euro, risorse previste dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit).

Possono richiedere il sostegno:

singoli Comuni montani e/o parzialmente montani (L.R. 27/06/2008)

e/o parzialmente montani (L.R. 27/06/2008) Unioni di Comuni montani e/o parzialmente montani

convenzioni stipulate da almeno 5 Comuni montani e/o parzialmente montani, confinanti e/o limitrofi.

Sono agevolabili questi interventi:

manutenzione e valorizzazione rete sentieristica

realizzazione, manutenzione e valorizzazione di percorsi escursionistici cicloturistici

escursionistici ristrutturazione e/o ammodernamento degli impianti di risalita a fune

a fune ammodernamento degli impianti di innevamento artificiale con metodologie, strumentazioni e tecnologie a basso impatto.

Gli interventi dovranno essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell’economia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di efficientamento energetico e possibilmente ricorrendo all’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Rientrano tra le spese ammissibili, quelle per:

esecuzione di lavori o acquisto di beni/servizi

pubblicazione bandi di gara

acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso

tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche

imprevisti

allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici

attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli standard di sicurezza e di fruibilità da parte dei soggetti disabili

spese di consulenza specialistica.

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili.

I progetti possono ricevere massimo 300mila euro di contributo se presentati in forma singola, e massimo 1 milione di euro se sono presentati in forma associata.

Le istanze possono essere inviate entro il 14 novembre 2025 (ore 20). Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30 aprile 2028.

Per informazioni: Regione Abruzzo