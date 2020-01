ABB selezionata da Ionity per la seconda fase di espansione della rete di ricarica europea: 324 stazioni di ricarica ad alta potenza da 350 kW. Nel 2018 le stazioni ordinate erano state 340.

ABB ha ricevuto da Ionity un ordine per ulteriori 324 stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad alta potenza da 350 kW.

Le stazioni di ricarica entreranno in servizio in 24 paesi entro la fine del 2020 nell’ambito della seconda fase di espansione della rete. I dettagli finanziari dell’ordine non sono stati resi noti.

ABB era già stata scelta nel 2018 come partner tecnologico per la fornitura di 340 stazioni di ricarica ad alta potenza a Ionity ed è stata la prima a commercializzare in Europa stazioni di ricarica da 350 kW con cavi raffreddati a liquido. Un livello di potenza così elevato può consentire di ripristinare 200 km di autonomia in soli 8 minuti.

Ionity, una joint venture tra BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company e il Gruppo Volkswagen con Audi e Porsche, ha finora aperto 202 siti di ricarica in 18 mercati europei. Inoltre ha celebrato il lancio della sua 200esima stazione di ricarica a Lully, in Svizzera, con le ultimissime stazioni di ricarica ABB, personalizzate Ionity

Michael Hajesch, Managing Director di Ionity afferma “ABB è uno dei nostri partner tecnologici che prediligiamo per le stazioni di ricarica ad alta potenza in tutta Europa. Grazie al nuovo design personalizzato e lanciato con Ionity, ampliamo le possibilità di mercato. ABB ha sviluppato postazioni di ricarica con ingombro al suolo molto contenuto nel nostro nuovo design Ionity”.

Le stazioni di ricarica personalizzate che ABB sta fornendo per Ionity hanno infatti il design più sottile disponibile ad oggi e si allineano perfettamente alle esigenze di design Ionity.

Le nuove stazioni di ricarica beneficiano anche di altre caratteristiche migliorate, tra cui un funzionamento più silenzioso, un display su misura e cavi più lunghi con retrazione integrata, che oltre a rendere più facile il raggiungimento della presa di ricarica su tutti i modelli di auto assicura che i cavi siano sempre tenuti lontano da terra e quindi privi di sporcizia.

Frank Muehlon, responsabile globale del business per E-mobility Infrastructure Solutions afferma: “La nostra collaborazione con Ionity rappresenta l’incontro di due organizzazioni che condividono la stessa filosofia, impegnate a guidare un futuro più verde e sostenibile per tutti. Ionityè un ottimo partner con il quale è possibile sviluppare soluzioni dedicate”.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Ionity nella fase iniziale di sviluppo della sua rete di ricarica per veicoli elettrici e non vediamo l’ora di lavorare con loro per costruire una rete di ricarica completa, paneuropea e ad alta potenza. L’obiettivo di Ionity è quello di rendere i viaggi a lunga distanza in Europa altrettanto fattibili per i veicoli elettrici quanto per quelli a combustibile fossile e con quest’ultima estensione del nostro accordo di fornitura, segniamo un altro passo avanti verso il raggiungimento di questa missione”, ha aggiunto Muehlon.

Le vendite di veicoli plug-in in Europa hanno raggiunto le 408.000 unità nel 2018, il 33% in più rispetto all’anno precedente, con la previsione che l’Europa sarà rapidamente in vantaggio rispetto agli Stati Uniti come numero due del mercato dei veicoli elettrici nel 2020, spinti dall’inasprimento delle normative sul risparmio di carburante e dai crescenti impegni delle case automobilistiche nazionali.

ABB è diventata leader mondiale nei sistemi di ricarica rapida in corrente continua per veicoli elettrici ed ha attualmente venduto più di 13.000 sistemi di ricarica fast in corrente continua in oltre 80 paesi in tutto il mondo. Ha recentemente ricevuto il premio Global E-mobility Leader 2019 per il ruolo svolto a sostegno dell’adozione internazionale di soluzioni di trasporto sostenibile.

