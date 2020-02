ABB ha installato la prima sottostazione digitale al mondo a 500 kV.

La sottostazione, realizzata in Brasile, consentirà a Enel Green Power di fornire energia elettrica dal più grande impianto fotovoltaico del Brasile in modo sicuro, affidabile e sostenibile.

Enel Green Power ha deciso di digitalizzare la gestione e i processi delle proprie risorse per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi di manutenzione e di incrementare l’utilizzo di soluzioni sostenibili. La migliorata accessibilità ai dati di impianto consente di prendere decisioni più velocemente e di adottare soluzioni in tempo reale per far fronte all’irregolarità dell’energia prodotta dal solare.

In quest’ottica, la sottostazione digitale di ABB è sembrata la soluzione perfetta. Lavorando a stretto contatto con il cliente, ABB ha proposto diverse alternative di progettazione e ingegneria per trovare la soluzione che andasse a soddisfare i requisiti tecnici ed economici di Enel Green Power.

Decarbonizzare il più grande impianto fotovoltaico del Sud America

La sottostazione di ABB è stata scelta da Enel Green Power per fornire energia solare pulita alla rete di trasmissione brasiliana a 500 kilovolt (kV) proveniente dall’impianto fotovoltaico di São Gonçalo a Piauí, nel nord-est del Paese. Questa è la prima sottostazione digitale al mondo in corrente alternata a 500 kV.

La prima parte dell’impianto, 475 MW, è entrata in servizio lo scorso gennaio. Una volta completato, sarà in grado di generare ogni anno oltre 1.200 GWh di energia solare.

L’energia fotovoltaica è in forte espansione in Brasile: la potenza installata raggiungerà i 3.000 MW a fine del 2020, con un aumento del 50% rispetto al 2018. Secondo ABSOLAR, l’associazione dell’industria fotovoltaica brasiliana, gli investimenti ammonteranno a 1,3 miliardi di dollari, con la creazione di 15.000 posti di lavoro.

Gli operatori di rete oggi richiedono soluzioni digitali per far fronte alla crescente quantità di energia rinnovabile, per sua natura intermittente e distribuita, da integrare nella rete.

Cos’è una sottostazione digitale?

Le sottostazioni digitali di ABB offrono ai clienti maggiore controllo e affidabilità. Sfruttano la rilevazione di dati digitali per trasmettere ininterrottamente informazioni sull’operatività e lo stato degli asset, consentendo un processo decisionale più rapido e affidabile.

Aiutano inoltre a semplificare l’implementazione di strategie di manutenzione predittiva basate sulle condizioni degli asset stessi attraverso l’applicazione della diagnostica e del servizio remoti. Con l’uso della fibra ottica che sostituisce i cavi in rame, la tecnologia ABB consente operazioni più sicure in sottostazione, tempi di installazione più stretti e riduzione del costo totale d’impianto.

ABB ha consegnato la prima sottostazione digitale al mondo nel 2009. Da allora, ne ha fornite oltre 30 alle utility e alle industrie di tutto il mondo.

Potrebbe interessarti anche: