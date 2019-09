L'appuntamento sulla promozione della mobilità efficiente e sostenibile il 25 e 26 settembre. Gli esperti ABB presenteranno diverse soluzioni e potranno fornire una consulenza personalizzata.

ABB parteciperà all’evento That’s Mobility il 25 e 26 settembre a Milano per promuovere le tecnologie e discutere le opportunità di un settore in rapida e continua evoluzione quale la mobilità efficiente e sostenibile.

Nello spazio espositivo A31 si punterà a far vivere ai visitatori un’esperienza multimediale che li coinvolga nell’universo e-mobility.

ABB parteciperà anche alla tavola rotonda del 26 settembre alle ore 14 sul tema “Smart mobility, un nuovo paradigma di mobilità: quali sfide per i Technologie provider?” che si terrà presso la sala Blue 1+2.

Gli esperti ABB presenteranno le diverse soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici, con particolare attenzione all’offerta per le strutture ricettive che desiderano fornire l’infrastruttura di ricarica come servizio con valore aggiunto ai propri clienti, i fleet manager delle aziende particolarmente attente alla mobilità sostenibile, i Comuni, le utilities e i gestori delle reti di stazioni di servizio interessate ad ampliare il loro bacino di utenza.

Come incontrare gli esperti ABB

