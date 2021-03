3 Marzo 2021

Avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo a fini idroelettrici di una briglia demaniale sul fiume Arno nei Comuni di Empoli e Vinci (FI), in località Piaggia-Stadio. Importo: n.d. Scadenza: n.d.

