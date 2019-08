22 Agosto 2019

Il Comune di Bari Sardo (OG) pubblica un invito a inviare manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata volta all’appalto dei lavori di riqualificazione e completamento delle opere di urbanizzazione primaria nella Via Grazia Deledda per un periodo di 70 giorni. Importo: 76.220 europa Scadenza: 3 settembre 2019 […]