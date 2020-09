18 Settembre 2020

Procedura per i lavori di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e trasformazione in edificio NZEB del complesso scolastico della frazione Torchiati a Montoro (AV). Importo: 844.890 € Scadenza: 16/10/2020 Bando (zip)