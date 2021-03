1 Marzo 2021

Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati ad essere invitati alla negoziazione funzionale, a verificare le condizioni per la stipula di un accordo commerciale avente ad oggetto la trasformazione del biogas da discarica in biometano. Comune di Terranuova Bracciolini (AR). Ente appaltante: Centro Servizi Ambiente S.P.A. Importo: n.d. Scadenza: 8/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

