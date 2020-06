4 Giugno 2020

Avviso pubblico per manifestazione di interesse ad attribuire a soggetti privati la disponibilità di terreni di proprietà del comune di Ortona dei Marsi (AQ) ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale per mezzo di impianti di produzione di energia rinnovabile. Importo: n.d. Scadenza: 20 giugno 2020 Bando (pdf)