Sono aperte le pre-iscrizioni per il corso “Tecnico Superiore per l’efficienza degli impianti – Energy Specialist“. Il Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica degli Impianti sarà in grado di progettare e gestire interventi di installazione e manutenzione degli impianti energetici con un approccio sostenibile, utilizzare tecnologie innovative per monitorare ed efficientare processi e impianti, applicare sistemi […]