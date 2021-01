20 Gennaio 2021

Avviso di manifestazione di interesse. all’individuazione di operatori interessati all’installazione e gestione, a propria cura e spese, di strutture di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale di Piedimonte Etneo (CT) per avviare una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica. Importo: n.d. Scadenza: 15/2/2021 Bando (zip) […]

