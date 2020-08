20 Agosto 2020

Invito a presentare offerta per la progettazione, fornitura e installazione di stazioni di ricarica elettrica in provincia di Venezia per e-bike alimentate da pannelli fotovoltaici nell'ambito progetto interreg Italia-Slovenia 2014-2020 dal titolo "Inter Bike II". Importo: 37.040 € Scadenza: 7/9/2020