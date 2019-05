28 Maggio 2019

Il Comune di San Giovanni Valdarno (AR) ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per l’intervento di sostituzione di un generatore termico rotto alla centrale termica dell’asilo nido di Via Milano interno n.33. La sostituzione del generatore termico andrà realizzata con uno nuovo ad alto rendimento in conformità al d.p.r. 74/2013 ed adeguamento impiantistico sul […]