12 Maggio 2020

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di sostituzione di alcuni corpi illuminanti relativi all’impianto di illuminazione pubblica comunale e servizi tecnologici integrati nei comuni di Montelupo Albese e Rodello (CN). Importo: 138.444 euro Scadenza: 25 maggio 2020 Bando (zip)