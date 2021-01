19 Gennaio 2021

Lettera di invito e richiesta di offerta del comune di Pieve Emanuele (MI) per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilitità tecnico ed economica per partecipare al bando AxEL della Regione Lombardia per contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali. Importo: n.d. Scadenza: 19/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

