17 Febbraio 2021

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della centralina idroelettrica denominata Resiutta (UD). Durata: 2021-2024. Ente appaltante: Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. Importo: 6.000 € Scadenza: 1/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

