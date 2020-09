10 Settembre 2020

Procedura per l'affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del comune di Isili (CA), attraverso un partenariato pubblico privato (PPP). Canone annuo per i servizi pari a 99.500 €. Importo: 1.990.000 € Scadenza: 22/10/2020