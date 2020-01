3 Gennaio 2020

Procedura aperta per l’affidamento in ppp (concessione), tramite finanza di progetto del servizio energia per gli stabili comunali e del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel comune di San Michele al Tagliamento (VE). Importo: 16.062.733 euro Scadenza: 6 marzo 2020 Bando – estratto (zip)