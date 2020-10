26 Ottobre 2020

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del comune di Giano dell’Umbria (PG) per due anni dalla data di stipula della concessione, da espletarsi mediante richiesta di offerta (Rdo) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) di Consip spa. Importo: […]