2 Marzo 2020

Procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica in favore del comune di Limbiate (MB). La durata del servizio sarà pari a 15 anni. L’importo annuale di Euro 584.070,58. Importo: 8.833.018 euro Scadenza: 14 aprile 2020 Bando (zip)