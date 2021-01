28 Gennaio 2021

Concessione del servizio di illuminazione per lampade votive ed eventuale estendimento rete all’interno dei cimiteri comunali di Rezzato (BS). Importo: 114.773 € Scadenza: 25/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

