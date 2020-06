17 Giugno 2020

Affidamento in concessione attraverso project financing della gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive per anni trenta, nonché dell’esecuzione dei lavori di nuova costruzione degli impianti di distribuzione energia elettrica per l’illuminazione votiva eterna e occasionale nel cimitero comunale di Villaricca (NA), del potenziamento, della manutenzione, della sostituzione, adeguamento e messa a […]