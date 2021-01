7 Gennaio 2021

Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di efficientamento energetico per il comune di Sarroch (CA). Durata: 192 mesi. Importo: n.d. Scadenza: 5/3/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio […]

