28 Agosto 2020

Avviso pubblico esplorativo finalizzato all'individuazione degli operatori economici interessati a presentare la propria offerta per l'affidamento in concessione del servizio di car sharing elettrico con punto di prelievo auto nel territorio comunale ed attivo sul territorio regionale a Calolziocorte (LC). Importo: n.d. Scadenza: 10/9/2020