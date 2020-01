9 Gennaio 2020

Procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizi mediante project financing per la progettazione esecutiva previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta della realizzazione nel comune di Meda (MB) dei lavori e del servizio di prestazione energetica, riqualificazione energetica, gestione e manutenzione, unitamente alla fornitura di energia dell’impianto di pubblica illuminazione con la […]