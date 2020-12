7 Dicembre 2020

Avviso pubblico esplorativo per l’individuzione di operatori economici per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione esecutiva degli impianti meccanici, elettrici e speciali della nuova sede direzionale del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in Noale (VE). Importo: 74.455 € Scadenza: 14/12/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi