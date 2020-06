24 Giugno 2020

Concessione, tramite finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D.lgs. n. 50/2016 progetto di fattibilità per riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica nel territorio di Cerea (VR: Numero di riferimento: 828959997E II.1.2) – Codice CPV principale: 71314200. Durata in mesi: 180. Importo: 6.648.581 € Scadenza: 28/8/2020 Bando (zip) Bandi del […]