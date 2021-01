12 Gennaio 2021

Affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 183, comma 15 del codice, dei servizi di gestione energetica e manutentiva degli stabili del comune di Spotorno (SV). Importo: 347.898 € Scadenza: 1/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: