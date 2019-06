20 Giugno 2019

Avviso di servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus per selezione di una ESCo per l’affidamento di una concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica della sede Sun spa in via Pietro Generali 25 a Novara. Importo: 990.00o euro Scadenza: 23 luglio 2019 Bando (zip)