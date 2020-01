20 Gennaio 2020

Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte per la selezione di operatori economici (ESCo) del settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico per il comune di Campofelice di Roccella (PA). Importo: n.d. Scadenza: 17 febbraio 2020 Bando (zip)