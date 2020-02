28 Febbraio 2020

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l’individuazione di operatori economici per la realizzazione dell’opera pubblica denominata casa di riposo “Serena”. mic:31045. POR Fesr 2014-2020, asse 3 – attivitá 3.1.b.2 – riduzione dei consumi energetici. Importo: 999.886 euro Scadenza: 13 marzo 2020 Bando (zip)