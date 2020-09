28 Settembre 2020

Avviso pubblico PON città metropolitane 2014-2020 PON Metro Firenze. Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica, per l’appalto denominato immobile ex Meyer – risanamento conservativo edilizio per servizio di gestione emergenza abitativa. Importo: 1.842.941 € Scadenza: 3/10/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi