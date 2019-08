29 Agosto 2019

Il Comune di Pocenia (UD) apre un avviso di manifestazione di interesse a una procedura aperta per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte progettuali mediante finanza di progetto ex art. 183 d.lgs 50/2016 per concessione mista di lavori e servizi per la riqualificazione della pubblica illumimazione del Comune. Importo: 57.194 euro […]