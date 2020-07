10 Luglio 2020

Avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per la procedura negoziata di affidamento dei lavori di riqualificazione pubblica illuminazione per il 2020 nel comune di Carbonera (TV). Importo: 77.000 € Scadenza: 22/7/2020