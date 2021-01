8 Gennaio 2021

Avviso di avvio procedura negoziata mediante gara ufficiosa, esperita con modalità telematica, per l’affidamento in appalto dei lavori di restauro e riqualificazione impianto di pubblica illuminazione in Piazza A. Saffi e Piazzale della Vittoria a Forlì. Importo: 308.935 € Scadenza: 30/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

