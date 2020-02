26 Febbraio 2020

Avviso di procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori per la riqualificazione energetica, messa a norma e in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazionea Verdellino (BG). Importo: 886.592 euro Scadenza: 16 marzo 2020 Bando (zip)