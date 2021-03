4 Marzo 2021

Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale per conto del Comune di Dosolo (MN). Importo: 513.718 € Scadenza: 18/3/2021 Bando (zip)

