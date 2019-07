12 Luglio 2019

Il Comune di Gravellona Lomellina (PV) apre un avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte progettuali mediante finanza di progetto per la concessione mista di lavori e servizi per la riqualificazione della pubblica illuminazione del Comune. Importo: 830.000 euro Scadenza: 23 luglio 2019 Il bando