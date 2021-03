4 Marzo 2021

Lettera di invito, mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica, per la durata di 30 giorni nel Comune di Vistrorio (TO). Importo: 37.881 € Scadenza: n.d.

