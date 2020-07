22 Luglio 2020

Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per l'espletamento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per lavori di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti elettrici del campo da gioco dell'impianto sportivo comunale a Roverchiara (VR). Importo: 118.000 € Scadenza: 31/7/2020 Bando (zip)