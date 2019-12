16 Dicembre 2019

Il Comune di Balestrate (PA) apre una manifestazione di interesse a partecipare a una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica casa comunale. Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 124 giorni. Importo: 459.000 euro Scadenza: 27 dicembre 2019 Il bando