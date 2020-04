9 Aprile 2020

Avviso pubblico esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse alla selezione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata per l’appalto dei lavori di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici per progetto soluzioni innovative per un’illuminazione energeticamente efficiente degli edifici pubblici, nell’ambito del progetto Lighting Solutions Interreg V-A Italia-Slovenia 2014- 2020. Importo: 70.000 […]