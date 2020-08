26 Agosto 2020

Id sintel: 128034208. Procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto di gestione del servizio di riqualificazione energetica del complesso scolastico di via Coltra, frazione Torchione, nel comune di Albosaggia (SO). Cup: i26j20000240005 – Cig: 8387381dbf. Importo: 1.242.669 € Scadenza: 3/9/2020 Bando: tel. 0342/510376 Posta Elettronica Certificata: protocollo.albosaggia@cert.provincia.so.it Posta Elettronica Istituzionale: info@comune.albosaggia.so.it […]