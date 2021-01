20 Gennaio 2021

Lavori di riqualificazione edilizia del complesso sportivo in località “Su Pradu” di Orune (NU), inclusi intervento in ambito energetico. Importo: 609.011 € Scadenza: 28/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

