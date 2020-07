8 Luglio 2020

Affidamento dei lavori per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Garibaldi via porta Palermo 223 a Raffadali (AG). Importo: 2.343.207 € Scadenza: 20/7/2020