10 Marzo 2020

Avviso esolorativo per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico edificio scuola elementare statale di via orto degli angeli nel comune di Caccamo (PA). Importo: 1.142.173 euro Scadenza: 23 marzo 2020 Bando (zip)