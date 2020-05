18 Maggio 2020

Avviso di manifestazione d’interesse per affidare i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico e di sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica della strada ex provinciale sp 65 (ungarica) ed ex provinciale 61, nonché del territorio comunale di Bertiolo (UD). Importo: 295.000 euro Scadenza: 3 giugno 2020 Bando (zip)