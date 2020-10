15 Ottobre 2020

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di Smart […]