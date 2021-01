26 Gennaio 2021

Manifestazione di interesse per opere di manutenzione; opere edili, stradali e di impianti elettrici rivolte alla manutenzione e messa in sicurezza di immobili di proprietà del comune di Vallo della Lucania. La gara è suddivisa in 5 lotti. Lotto 2: riqualificazione e miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione in via S. Passero. Importo: n.d. Scadenza: 8/02/2021 […]

